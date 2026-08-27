Kullu News: अंडर-19 ने पतलीकूहल को चार विकेट से हराया

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खेल मैदान ढालपुर में पतलीकूहल और अंडर-19 के बीच मैच हुआ। इसमें पहले बल्लेबाजी करते हुए पतलीकूहल ने निर्धारित दस ओवर में नौ विकेट खोकर 85 रन बनाए।

टीम के लिए सौरव ने 23 गेंदाें में 23, भ्रत ने 10 गेंदों में 22 रनों की पारी खेली। लक्ष्य का पीछा करने उतरी अंडर-19 ने 8.2 ओवर में छह विकेट खोकर 86 रन बना लिए। अंडर-19 ने पतलीकूहल को चार विकेट से हरा दिया। संवाद

कुल्लू। जिला मुख्यालय ढालपुर में राज्य स्तरीय टी-10 टेनिस बाल क्रिकेट प्रतियोगिता करवाई जा रही है। प्रतियोगिता में वीरवार को एक मैच खेला गया।