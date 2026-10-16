फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Kullu News ›   Two accused acquitted in case involving seizure of 262 kg of *Nagchhatri* (Trillium)

Kullu News: 262 किलो नागछत्री बरामदगी मामले में दो आरोपी बरी

Fri, 16 Oct 2026 11:55 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 11:55 PM IST
विज्ञापन
Two accused acquitted in case involving seizure of 262 kg of *Nagchhatri* (Trillium)
अभियोजन आरोप साबित करने में रहा नाकाम
विज्ञापन


संवाद न्यूज एजेंसी
कुल्लू। पार्वती घाटी के शंगना पुल के पास नौ कट्टों में 262 किलो नागछत्री ले जाने के मामले में अदालत ने दो आरोपियों को बरी कर दिया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कुल्लू की अदालत ने माना कि अभियोजन पक्ष आरोपियों के खिलाफ आरोप संदेह से परे साबित नहीं कर सका। अदालत ने बरामदगी के कट्टों पर सील और प्राथमिकी संख्या न मिलने सहित जांच में कई खामियां पाईं।
मामला 16 अक्तूबर 2014 का है। पुलिस के अनुसार शंगना पुल के पास एक वाहन को रोककर तलाशी ली गई थी। वाहन से नौ कट्टों में 262 किलो नागछत्री बरामद हुई थी। वन विभाग के अधिकारी ने इसकी पहचान नागछत्री के रूप में की थी। पुलिस ने इसे बरशैणी जंगल से अवैध रूप से निकालकर ले जाने का मामला मानते हुए दो लोगों के खिलाफ भारतीय वन अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया था।
विज्ञापन

वीरवार को सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि पेश किए गए कट्टों पर न तो सील थी और न ही प्राथमिकी संख्या व पुलिस थाने का नाम अंकित था। इससे बरामद सामान के साथ छेड़छाड़ की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। नमूने को रखने के तरीके को लेकर भी गवाह के बयान में विरोधाभास मिला। इसके अलावा, घटनास्थल के पास आबादी और व्यस्त सड़क होने के बावजूद जांच अधिकारी ने किसी स्वतंत्र गवाह को शामिल नहीं किया।
विज्ञापन
विज्ञापन


अदालत में वन विभाग की ओर से ऐसा ठोस साक्ष्य पेश नहीं किया गया, जिससे साबित हो कि नागछत्री बरशैणी जंगल से निकाली गई थी या वह वन विभाग की संपत्ति थी। इन कमियों के आधार पर अदालत ने दो लेागों को आरोपों से बरी कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed