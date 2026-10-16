Kullu News: दारचा-शिंकुला मार्ग पर फोर-वाई-फोर वाहनों की अनुमति

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केलांग (लाहौल-स्पीति)। जिला में दारचा-शिंकुला सड़क फिलहाल केवल फोर-वाई-फोर वाहनों के लिए बहाल कर दी गई है। सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) की 126 आरसीसी से प्राप्त जानकारी के अनुसार, इस मार्ग पर वर्तमान में चार पहिया ड्राइव (फोर-वाई-फोर) वाहनों को ही आवाजाही की अनुमति है। जिला आपातकालीन संचालन केंद्र (डीईओसी) की ओर से जानकारी साझा की है। जिला प्रशासन ने यात्रियों और वाहन चालकों को सलाह दी है कि दारचा-शिंकुला मार्ग पर सफर करने से पहले सड़क की ताजा स्थिति की जानकारी अवश्य प्राप्त करें और संबंधित प्रशासन के दिशा-निर्देशों का पालन करें। संवाद