Kullu News: मनाली, अटल टनल में बढ़ने लगी सैलानियों की चहल-पहल

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पर्यटन कारोबारी धनी राम का कहना है कि मनाली में अब धीरे-धीरे पर्यटकों की चहल-पहल बढ़ रही है। अटल टनल सहित आसपास के पर्यटन स्थलों पर सैलानियों की आवाजाही बढ़ने लगी है। विज्ञापन

उन्होंने कहा कि यदि आने वाले दिनों में मौसम अनुकूल रहा तो मनाली में पर्यटकों की संख्या में और बढ़ोतरी होने की उम्मीद है, जिससे स्थानीय पर्यटन कारोबार को भी फायदा मिलेगा। उन्होंने बताया कि मनाली की खूबसूरत वादियां, अटल टनल और आसपास के पर्यटन स्थल देश-विदेश से आने वाले सैलानियों के लिए खास आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। आने वाले दिनों में पर्यटन सीजन में और तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है। संवाद पर्यटन कारोबारी धनी राम का कहना है कि मनाली में अब धीरे-धीरे पर्यटकों की चहल-पहल बढ़ रही है। अटल टनल सहित आसपास के पर्यटन स्थलों पर सैलानियों की आवाजाही बढ़ने लगी है।उन्होंने कहा कि यदि आने वाले दिनों में मौसम अनुकूल रहा तो मनाली में पर्यटकों की संख्या में और बढ़ोतरी होने की उम्मीद है, जिससे स्थानीय पर्यटन कारोबार को भी फायदा मिलेगा। उन्होंने बताया कि मनाली की खूबसूरत वादियां, अटल टनल और आसपास के पर्यटन स्थल देश-विदेश से आने वाले सैलानियों के लिए खास आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। आने वाले दिनों में पर्यटन सीजन में और तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है। संवाद

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सोलंगनाला (कुल्लू)। पर्यटन नगरी में अब धीरे-धीरे सैलानियों की आवाजाही बढ़ रही है। मनाली और विश्व प्रसिद्ध अटल टनल के आसपास रविवार को पर्यटकों की चहल-पहल देखने को मिली। मौसम का आनंद लेने और पहाड़ों की खूबसूरती निहारने पहुंचे सैलानी अटल टनल के पास रुककर फोटो खींचते नजर आए। अटल टनल के आसपास पर्यटकों ने प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लिया और अपने यादगार पलों को कैमरे में कैद किया। लंबे समय से पर्यटन कारोबार में मंदी का सामना कर रहे कारोबारियों के लिए सैलानियों की बढ़ती संख्या राहत की खबर मानी जा रही है। पर्यटन गतिविधियों में धीरे-धीरे बढ़ोतरी होने से होटल, टैक्सी, फोटोग्राफी और अन्य पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों में भी उम्मीद जगी है।