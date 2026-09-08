Kullu News: मनेरुम गोंपा के पास 27 पौधे और चार पेड़ काटे

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जांच के दौरान मौके पर कटे हुए जुनिपर के पौधे और लकड़ी के पोल मिले, जिन्हें वन विभाग ने जब्त कर लिया है। फील्ड रिपोर्ट के अनुसार अज्ञात लोगों ने कुल जुनिपर के 27 पौधे और चार पेड़ काटे हैं। विभाग के आकलन के अनुसार पौधों सहित कुल नुकसान की कीमत 63,251 रुपये आंकी गई है। वन विभाग ने इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज करवाई है। लाहौल-स्पीति की एसपी शिवानी मेहला ने कहा कि पुलिस जांच कर रही है। संवाद

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केलांग (लाहौल-स्पीति)। लाहौल की तोद वैली के शिति नाला-बोक सड़क पर मलेरुम गोंपा के समीप जुनिपर के पेड़ों के काटने का मामला सामने आया है। वन विभाग को मंगलवार सुबह इसकी सूचना मिली। इसके बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। केलांग वन रेंज अधिकारी संजय ठाकुर ने बताया कि सूचना मिलने पर सुबह वनरक्षक और बीओ मौके पर पहुंचे, लेकिन वहां कोई व्यक्ति नहीं मिला।