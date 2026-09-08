Kullu News: आज के कार्यक्रम

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.....प्रदर्शनी -जिला मुख्यालय ढालपुर में स्थित लालचंद प्रार्थी कलाकेंद्र कुल्लू में पुस्तक प्रदर्शनी सुबह 10 बजे से सजेगी।...खेल : राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय नग्गर में अंडर-19 छात्रा वर्ग की खेलकूद प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले सुबह 9 बजे से खेले जाएंगे।...काम की बातबिजली : विद्युत उपमंडल कुल्लू-2 के तहत आने वाले दलीघाट फीडर की लाइनों का रखरखाव किया जाएगा। लाइनों के सामान्य रखरखाव के अलावा पेड़ों की शाखाओं की काट-छांट का कार्य भी किया जाएगा। इस कारण नौ सितंबर को सुबह 10 से शाम 5 बजे तक लगघाटी के शालंग, कालंग, रुजक, कणौन, दलीघाट, तिउन, जिंदी, फलाण तथा आसपास के क्षेत्रों में आपूर्ति बाधित रहेगी।....स्वास्थ्य : क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू संपर्क नंबर 01902-222350क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू के ट्राॅमा सेंटर कमरा नंबर 156 की आपातकालीन ओपीडी में सुबह 9:30 बजे से डॉ. शानू महाजन, अपराह्न 3:30 बजे से डॉ. तेंजिन और रात 9:30 बजे से डॉ. शुभम सेवाएं देंगे।बॉक्स...ओपीडीओपीडी समय सुबह 09:30 से शाम 04:00 बजे तकपुरूष सामान्य (कमरा नंबर 116) डॉ. राजेंद्र कोहली, डाॅ. सुरेशमहिला सामान्य (कमरा नंबर 309) डॉ. अदिति, डॉ. किरण, डॉ. अमिता कुमारीमेडिसिन (कमरा नंबर 107) डॉ. नेहा, डॉ. कल्याण सिंह, डॉ. नितेशऑर्थो (कमरा नंबर 221) डॉ. संतुष्ट, डॉ. अशोकसर्जरी (कमरा नंबर 220) डॉ. प्रीत, डॉ. सम्राट चटर्जी, डॉ. कमल दत्ताईएनटी (कमरा नंबर 208) डॉ. ऋतु राणा, डॉ. सुमित वालियात्वचा रोग (कमरा नंबर 119) डॉ. रतन सागरगायनी (कमरा नंबर 145) डॉ. विवेक ठाकुर, डॉ. आलोक शर्माबाल रोग (कमरा नंबर 143) डॉ. तेंजिन मंटूकहेल्प डेस्क (कमरा नंबर 124)-संपर्क नंबर 01902-35779124×7 खुला रहता है।