Kullu News: बाड़ी स्कूल से मुख्याध्यापक समेत तीन शिक्षकों को हटाया

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अभिभावकों ने स्कूल के तमाम स्टाफ को बदलने की मांग की थी। इसके चलते अब विभाग की ओर से अध्यापकों को स्कूल से हटा दिया है। मिड-डे-मील अभी मामले की पूरी तहकीकात होने तक स्कूल में नहीं पकेगा।संवाद न्यूज एजेंसी ने अमर उजाला के लिए 31 अगस्त को बच्चे हुए स्वस्थ, खौफ नहीं गया, स्कूल अभी खाली शीर्षक से खबर प्रकाशित की थी। घटना के 12 दिनों के बाद भी बच्चे स्कूल नहीं लौटे थे और अभिभावक भी बच्चों को नहीं भेज रहे थे। लिहाजा, इसके बाद अब विभाग ने मामले में कार्रवाई अमल में लाई है।18 अगस्त को बाड़ी स्कूल में बच्चों को मिड-डे मील में खीर परोसी गई थी और उसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। 38 से अधिक बच्चों को पतलीकूहल अस्पताल में भर्ती किया गया था। दस बच्चों को क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में दाखिल किया था और एक को नेरचौक भेजना पड़ा था।......शिक्षा विभाग ने स्कूल में तैनात शिक्षकों को क्लस्टर भेज दिया है। उनके स्थान पर क्लस्टर से दूसरे शिक्षकों को भेजा जा रहा है ताकि स्कूल में बच्चों की पढ़ाई सुचारु हो सके।-ज्ञान चंद, उपनिदेशक, प्राथमिक शिक्षा विभाग000