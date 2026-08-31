Kullu News: ऋषि पंचमी मेले में दंगल रहेगा मुख्य आकर्षण

सांस्कृतिक संध्या में नामी कलाकार देंगे प्रस्तुतिसंवाद न्यूज एजेंसीदलाश (कुल्लू)। सिरिगढ़ स्पोर्ट्स क्लब दलाश की ओर से होने वाले ऋषि पंचमी मेले को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। मेले की पूर्व संध्या पर होने वाली खेलकूद प्रतियोगिताओं में इस बार कुश्ती (दंगल) मुख्य आकर्षण रहेगा। दंगल के लिए स्पोर्ट्स क्लब की ओर से खेल मैदान तैयार किया जा रहा है।क्लब की बैठक में निर्णय लिया कि इस बार भी खेल और सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं होंगी। हालांकि, इस वर्ष दंगल को विशेष रूप से आकर्षक बनाने की तैयारी है। इसमें प्रदेश के नामी पहलवान अपना दमखम दिखाएंगे। क्लब अध्यक्ष दुष्यंत परमार ने बताया कि दंगल के विजेता पहलवानों के लिए नकद पुरस्कार भी रखे जाएंगे। उन्होंने बताया कि 12 से 17 सितंबर तक होने वाली प्रतियोगिताओं में दंगल के अलावा वॉलीबाल, कबड्डी (बॉयज, गर्ल्स व ओपन), बैडमिंटन, शतरंज, महिला रस्साकशी और लोकनृत्य सहित अन्य प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। ऋषि पंचमी मेले की सांस्कृतिक संध्या भी खास रहेगी। इसमें पंकज ठाकुर, अशोक पालसरा और नितिका चौहान सहित अन्य कलाकार प्रस्तुतियां देंगे। मेले को लेकर क्षेत्रवासियों में उत्साह है।