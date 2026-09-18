Kullu News: 178 बीपीएल परिवारों से संवाद, योजनाओं की दी जानकारी

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसीनग्गर/पतलीकूहल (कुल्लू)। ग्राम पंचायत रायसन में विकास खंड नग्गर की आठ पंचायतों के बीपीएल परिवारों के लिए संवाद एवं प्रचार-प्रसार शिविर आयोजित किया गया। शिविर की अध्यक्षता विधायक भुवनेश्वर गौड़ ने की। इसमें बेंची, शिरड़, रायसन, पिछलीहार, हुरंग, मंडलगढ़, देवगढ़ और स्लिंगचा पंचायतों के 178 बीपीएल परिवारों ने भाग लिया।खंड विकास अधिकारी नग्गर मुकेश कुमार ने बीपीएल परिवारों के चयन के लिए निर्धारित मानदंडों और पात्रता प्रक्रिया की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आठ पंचायतों से कुल 178 बीपीएल परिवारों का चयन किया गया है।विधायक भुवनेश्वर गौड़ ने प्रदेश सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए पात्र परिवारों से इनका लाभ उठाने का आह्वान किया। उन्होंने मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना सहित अन्य योजनाओं की जानकारी भी दी।शिविर में लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति विभाग और उद्यान विभाग के अधिकारियों के अलावा पंचायत प्रधान और सचिव मौजूद रहे। अधिकारियों ने ग्रामीणों को विभागीय योजनाओं और सुविधाओं की जानकारी दी।