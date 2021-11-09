Kullu News: ब्यास बहा ले गई योजना, विभाग नहीं जागा

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अनिल राणा ने जलशक्ति विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्षेत्र की पेयजल योजना वर्ष 2020 में शुरू हुई थी। वर्ष 2023 में ब्यास नदी में आई बाढ़ से योजना क्षतिग्रस्त हो गई थी। इसके बाद से योजना की मरम्मत कर इसे बहाल नहीं किया जा सका है। वहीं, पुरानी पेयजल योजनाओं की मरम्मत भी नहीं की गई है।उन्होंने कहा कि क्षेत्र की सिंचाई योजना भी बंद पड़ी है। जलशक्ति विभाग इसे दोबारा शुरू करने के लिए आवश्यक कदम नहीं उठा पाया है। पेयजल और सिंचाई जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध न होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अनिल राणा ने चेतावनी दी कि यदि दीपावली तक दोनों योजनाओं की मरम्मत कर उन्हें बहाल नहीं किया गया तो क्षेत्र के लोगों को साथ लेकर धरना-प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने इस मुद्दे पर स्थानीय विधायक को भी घेरा और योजनाओं की बहाली में हो रही देरी पर जवाबदेही तय करने की मांग उठाई।....इन पंचायत के लोग परेशानब्यास से क्षेत्र के लिए उठाऊ पेयजल और सिंचाई योजना बंद होने के कारण खराहल घाटी की सेऊगी, चंसारी, तलोगी, चताणी, बंदल, पुईद, चौकी डोभी, न्योली, गाहर पंचायत के लोगों को जहां पीने के पानी को तरसना पड़ रहा है वहीं किसानों-बागवानों को भी सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल रहा है।.....उठाऊ पेयजल योजना को लेकर बिजली बोर्ड को ट्रांसफार्मर लगाने का काम दिया गया है लेकिन अभी इसकी टेंडर प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। सिंचाई के पानी की योजना को बहाल करने के लिए पाइप डालने के लिए एक निजी जमीन मालिक ने काम को रोका है जिसको लेकर बातचीत चल रही है। दोनों मसलों के सुलझने के बाद दोनों योजनाएं बहाल होगी।-अमित मिरूपा, अधिशासी अभियंता, जलशक्ति विभाग000