फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Kullu News ›   Taxi union office-bearers return after getting permit duration extended

Kullu News: परमिट अवधि बढ़ा कर लौटे टैक्सी यूनियन के पदाधिकारी

Tue, 20 Oct 2026 12:02 AM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 12:02 AM IST
विज्ञापन
Taxi union office-bearers return after getting permit duration extended
परमिट अवधि बढ़ाने की लड़ाई लड़कर लौटे टैक्सी यूनियन के पदाधिकारीमनाली पहुंचने पर चेयरमैन राम - फोटो : नगर निगम
मनाली। टैक्सी परमिट की अवधि 12 साल से बढ़ाकर 15 साल करवाने की मांग को लेकर केंद्र तक संघर्ष करने के बाद लौटे टैक्सी मैक्सी यूनियन मनाली के चेयरमैन राम रतन शर्मा, अध्यक्ष अभि ठाकुर और सामाजिक कार्यकर्ता बलदेव ठाकुर उर्फ बंटी सराजी का मनाली पहुंचने पर स्वागत किया गया। परमिट अवधि बढ़ाने की मांग को सरकार के समक्ष प्रमुखता से उठाने और इसे पूरा करवाने के लिए किए गए संघर्ष को लेकर टैक्सी ऑपरेटरों ने उनका आभार जताया।
विज्ञापन

टैक्सी मैक्सी यूनियन के अध्यक्ष अभि ठाकुर ने परमिट अवधि बढ़ाकर 15 साल किए जाने पर सभी टैक्सी ऑपरेटरों की ओर से आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस मांग को पूरा करवाने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा। अनशन के दौरान टेंट तक उखाड़ दिए गए, लेकिन टैक्सी ऑपरेटरों के हितों की लड़ाई जारी रखी गई। उन्होंने कहा कि परमिट अवधि 12 से बढ़ाकर 15 साल किए जाने का लाभ केवल टैक्सी ऑपरेटरों को ही नहीं मिलेगा, बल्कि इससे जुड़े मेकेनिक और अन्य कारोबारियों को भी राहत मिलेगी। अभि ठाकुर ने कहा कि इस फैसले से टैक्सी ऑपरेटरों ने राहत की सांस ली है। यह जीत उन सभी लोगों के संघर्ष का परिणाम है, जिन्होंने टैक्सी चालकों के हितों के लिए आवाज उठाई। उन्होंने उम्मीद जताई कि भविष्य में भी सरकार टैक्सी ऑपरेटरों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए उनके हित में फैसले लेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed