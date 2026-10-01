Kullu News: भुंतर हवाई अड्डे पर सजी कुल्लवी कला की विरासत

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स्थानीय हस्तशिल्प और पारंपरिक कला को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हवाई अड्डे पर विशेष प्रदर्शन-सह-जागरूकता स्टॉल लगाया गया है। स्टॉल पर प्रदर्शित कुल्लवी शॉल और टोपियों पर उकेरे गए पारंपरिक बॉर्डर डिजाइन ने यात्रियों को विशेष रूप से आकर्षित किया। इसके माध्यम से यात्रियों को कुल्लू की पारंपरिक कला, शिल्प और स्थानीय उत्पादों की जानकारी भी दी जा रही है। कुल्लू-मनाली हवाई अड्डे के निदेशक सिद्धार्थ कदंब ने कहा कि स्थानीय कला और हस्तशिल्प केवल उत्पाद नहीं हैं, बल्कि ये क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान के संवाहक हैं। संवाद

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भुंतर (कुल्लू)। कुल्लू-मनाली हवाई अड्डा भुंतर में यात्री सेवा अभियान-2026 के तहत वीरवार को एक जिला, एक उत्पाद पहल के माध्यम से कुल्लू की समृद्ध कला और पारंपरिक शिल्प विरासत को प्रदर्शित किया गया। इस पहल ने हवाई अड्डे पर आने-जाने वाले देश-विदेश के यात्रियों और पर्यटकों का ध्यान आकर्षित किया।