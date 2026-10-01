Kullu News: नवोदय स्कूल में अब 15 अक्तूबर तक करें आवेदन

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विद्यालय के प्रधानाचार्य प्रताप सिंह ठाकुर ने बताया कि कक्षा आठवीं और 10वीं में अध्ययनरत पात्र विद्यार्थी निर्धारित अवधि में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 10 अप्रैल 2027 को आयोजित की जाएगी। उन्होंने बताया कि कक्षा नौवीं में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी का जन्म एक जून 2010 से 31 जुलाई 2014 के बीच होना चाहिए। वहीं, कक्षा 11वीं के लिए जन्मतिथि एक जून 2010 से 31 जुलाई 2012 के बीच निर्धारित है। संवाद

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कुल्लू। जवाहर नवोदय विद्यालय बंदरोल में कक्षा नौवीं और 11वीं की रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 अक्तूबर कर दी गई है। पहले आवेदन की अंतिम तिथि 30 सितंबर निर्धारित थी।