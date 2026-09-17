Kullu News: झमाझम बरसे बादल, सड़कों पर बहने लगा पानी

विज्ञापन



बारिश के चलते किसानों-बागवानों को भी अपनी फसलों को मंडियों तक पहुंचाने में सुबह काफी मशक्कत करनी पड़ी। तेज बारिश के बीच फल और सब्जी से भरे वाहनों को भुंतर, टकोली, बंदरोल सहित जिले की अन्य सब्जी मंडियों तक पहुंचाया। हालांकि, रास्ते में किसानों को बारिश के कारण काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा लेकिन उसके बावजूद किसानों-बागवानों ने दूर-दराज क्षेत्र से अपने फल और सब्जी उत्पाद को मंडियों तक पहुंचाया। विज्ञापन

तेज बारिश से जिला मुख्यालय कुल्लू में सड़कों और गलियों में निकास नालियों से पानी ओवरफ्लो होकर बहने लगा। इससे लोगों को आने-जाने में काफी दिक्कत हुई। दोपहर बाद बारिश थम गई और धूप खिली, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली और अपने बारिश के कारण रुके कार्यों को निपटाने में जुट गए। बारिश के चलते किसानों-बागवानों को भी अपनी फसलों को मंडियों तक पहुंचाने में सुबह काफी मशक्कत करनी पड़ी। तेज बारिश के बीच फल और सब्जी से भरे वाहनों को भुंतर, टकोली, बंदरोल सहित जिले की अन्य सब्जी मंडियों तक पहुंचाया। हालांकि, रास्ते में किसानों को बारिश के कारण काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा लेकिन उसके बावजूद किसानों-बागवानों ने दूर-दराज क्षेत्र से अपने फल और सब्जी उत्पाद को मंडियों तक पहुंचाया।तेज बारिश से जिला मुख्यालय कुल्लू में सड़कों और गलियों में निकास नालियों से पानी ओवरफ्लो होकर बहने लगा। इससे लोगों को आने-जाने में काफी दिक्कत हुई। दोपहर बाद बारिश थम गई और धूप खिली, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली और अपने बारिश के कारण रुके कार्यों को निपटाने में जुट गए।

विज्ञापन

विज्ञापन

कुल्लू। जिला मुख्यालय कुल्लू में काफी दिन बाद बारिश हुई और इससे लोगों के कार्य प्रभावित हुए। हालांकि, दोपहर बाद मौसम साफ हुआ और लोगों ने राहत की सांस ली। सुबह करीब आठ से लेकर पूर्वाह्न 11 बजे तक जिला मुख्यालय और आसपास के क्षेत्रों में झमाझम बादल बरसे। इस दौरान जहां लोगों को अपने कामकाज निपटाने में परेशानी हुई तो वहीं जिला मुख्यालय के सीबीएससी स्कूल परिसर में चल रहीं अंडर-19 खेलकूद प्रतियोगिताएं भी सुबह के समय प्रभावित हुईं। इसके अलावा जिले के अन्य स्थानों में भी खेलकूद प्रतियोगिताओं में बारिश ने खलल डाला। इसके अलावा सरकारी और गैर सरकारी नौकरीपेशा लोगों को भी अपने कार्यालय तक पहुंचने में काफी परेशानी हुई।