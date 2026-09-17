Kullu News: शकोली ने जीता ओवरऑल सर्वश्रेष्ठ स्कूल का खिताब

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प्रतियोगिता के सांस्कृतिक कार्यक्रमों के मुकाबले में लोकनृत्य, एकल गान, समूह वाद्य यंत्र, भाषण और समूह गान में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय शकोली अव्वल रहा। एकल गान में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय त्रिलोकनाथ द्वितीय रहा। भाषण प्रतियोगिता में राजकीय उच्च विद्यालय मूरिंग द्वितीय और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय केलांग तृतीय रहा। मार्चपास्ट में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल शकोली प्रथम, त्रिलोकनाथ द्वितीय और केलांग तृतीय रहा। इससे पहले उदयपुर में आयोजित अंडर-14 जिला स्तरीय छात्र एवं छात्रा वर्ग की प्रतियोगिता में भी शकोली स्कूल का दबदबा रहा था। बिना खेल मैदान के भी अनुशासन, साफ-सुथरी वर्दी और पढ़ाई के साथ सांस्कृतिक गतिविधियों में यह स्कूल जिले में अव्वल आ रहा है। इस दौरान शिक्षा उपनिदेशक लाहौल नवनीत ठाकुर, एडीपीओ विनोद कुमार आदि मौजूद रहे।

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उदयपुर (लाहौल-स्पीति)। त्रिलोकनाथ में आयोजित छात्र वर्ग की 54वीं अंडर-19 जिला स्तरीय खेलकूद एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिता में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल शकोली ने ओवरऑल सर्वश्रेष्ठ स्कूल का खिताब अपने नाम किया है। समापन समारोह में त्रिलोकनाथ वार्ड की बीडीसी सदस्य कंचन ठाकुर मुख्यातिथि के रूप में उपस्थित रहीं। उन्होंने विजेता और उपविजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत कर सम्मानित किया।