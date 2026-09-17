Kullu News: गणपति के भजनों से गूंजा भुंतर शहर
शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 06:01 AM IST
Updated Fri, 18 Sep 2026 06:01 AM IST
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भुंतर (कुल्लू)। मणिकर्ण चौक पर आयोजित धार्मिक कार्यक्रम में गणेश उत्सव से शहर का माहौल भक्तिमय रहा। उत्सव में भजन-कीर्तन का विशेष आयोजन किया जा रहा है। बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं ने भाग लेकर भगवान गणेश का आशीर्वाद प्राप्त किया। इसमें मुख्य आकर्षण सराज से आए कलाकारों और भजन मंडलियों की प्रस्तुतियां रहीं। कलाकारों ने कुल्लू और मंडी घाटी के आराध्य देवता पराशर ऋषि के विशेष भजनों का गायन कर समां बांध दिया।
देवता पराशर की महिमा से ओत-प्रोत भजनों पर श्रद्धालु भक्ति भाव में डूबकर झूमते नजर आए। इसके पश्चात श्याम से मिलने का सत्संग तो बहाना है...जैसे प्रसिद्ध भजन की प्रस्तुति दी गई। इससे पूरा वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से भर गया। इसके अलावा गणेश वंदना और कई अन्य भक्ति गीतों की एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी गईं। आयोजकों ने बताया कि ऐसे धार्मिक आयोजनों से क्षेत्र में सुख-समृद्धि, शांति और आपसी भाईचारे का संदेश जाता है।
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देवता पराशर की महिमा से ओत-प्रोत भजनों पर श्रद्धालु भक्ति भाव में डूबकर झूमते नजर आए। इसके पश्चात श्याम से मिलने का सत्संग तो बहाना है...जैसे प्रसिद्ध भजन की प्रस्तुति दी गई। इससे पूरा वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से भर गया। इसके अलावा गणेश वंदना और कई अन्य भक्ति गीतों की एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी गईं। आयोजकों ने बताया कि ऐसे धार्मिक आयोजनों से क्षेत्र में सुख-समृद्धि, शांति और आपसी भाईचारे का संदेश जाता है।
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