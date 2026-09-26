Kullu News: विद्यार्थियों को नदियों के संरक्षण का दिया संदेश

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संवाद न्यूज एजेंसीनग्गर (कुल्लू)। जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय हरिपुर (मनाली) के भूगोल विभाग में विश्व नदी दिवस के उपलक्ष्य में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। शनिवार को आयोजित कार्यक्रम में विद्यार्थियों को नदियों के महत्व, जल संरक्षण और पर्यावरण सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया।इस दौरान डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से नदियों को हो रहे नुकसान, प्लास्टिक प्रदूषण, औद्योगिक कचरे और घटते जल स्तर जैसी समस्याओं को दिखाया गया। इसके बाद महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ. शैफाली ने स्वच्छ नदी जागरूकता अभियान की शुरुआत की। स्वयंसेवकों ने सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग कम करने और ब्यास नदी सहित स्थानीय जल स्रोतों को प्रदूषण से बचाने के लिए लोगों को जागरूक करने का संकल्प लिया।प्राचार्य डॉ. शैफाली ने कहा कि नदियां पृथ्वी की जीवनधारा हैं। जल स्रोतों और वनों का संरक्षण मानव जीवन के लिए आवश्यक है। उन्होंने विद्यार्थियों से नदी-नालों को स्वच्छ रखने और पर्यावरण संरक्षण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों को नदियों में कूड़ा-कचरा न डालने, प्लास्टिक का कम उपयोग करने और जल स्रोतों के संरक्षण के लिए समाज को जागरूक करने का संदेश दिया गया। संवाद