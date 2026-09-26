Kullu News: जिभी घाटी में आज चलाया जाएगा स्वच्छता अभियान

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इस पहल में स्वराज वेंचर की भी सक्रिय भागीदारी रहेगी। अभियान के दौरान फिशरी विभाग के सहयोग से पुष्पभद्रा खड्ड और इसके आसपास के नदी किनारे के क्षेत्रों की विशेष सफाई की जाएगी। इसका उद्देश्य प्राकृतिक धरोहर को स्वच्छ और सुरक्षित रखना है। आयोजकों ने जिभी के होटल संचालकों, होमस्टे संचालकों, पर्यटन व्यवसायियों, दुकानदारों, स्थानीय निवासियों और सभी स्थानीय हितधारकों से अभियान में शामिल होने का आग्रह किया है। संवाद

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बंजार (कुल्लू)। विश्व पर्यटन दिवस के उपलक्ष्य पर रविवार को जिभी घाटी और आसपास के क्षेत्रों में विशेष स्वच्छता अभियान आयोजित किया जाएगा। अभियान को ग्राम पंचायत खाड़ागाढ़, ग्राम पंचायत बाहू, ग्राम पंचायत सजवाड़, ग्राम पंचायत तांदी और जिभी टैक्सी यूनियन के प्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों के सहयोग से सफल बनाया जाएगा।