Kullu News: टीबी उन्मूलन अभियान की प्रगति जांची

विज्ञापन

बैठक में टीबी मरीजों की पहचान, जांच, उपचार और फॉलोअप से जुड़ी गतिविधियों की समीक्षा की गई। अधिकारियों ने टीबी उन्मूलन अभियान को प्रभावी बनाने के लिए आपसी समन्वय के साथ कार्य करने पर जोर दिया। टीबी मुक्त भारत अभियान के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए स्वास्थ्य संस्थानों में चल रही गतिविधियों की जानकारी भी साझा की गई।बैठक में क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू की चिकित्सा अधीक्षक डॉ. राधा शर्मा, चिकित्सा अधिकारी एवं जिला टीबी अधिकारी डॉ. सुरेश कुमार, राज्य मुख्यालय के प्रतिनिधि डॉ. निशांत सोनी, डब्ल्यूएचओ कंसल्टेंट हिमाचल प्रदेश डॉ. श्रुति और डब्ल्यूएचओ कंसल्टेंट मंडी जोन समेत स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। संवाद