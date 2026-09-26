Kullu News: टीबी उन्मूलन अभियान की प्रगति जांची
शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 26 Sep 2026 04:49 PM IST
Updated Sat, 26 Sep 2026 04:49 PM IST
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कुल्लू। जिला स्तरीय राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम (एनटीईपी) की मासिक समीक्षा बैठक शनिवार को आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रबंध उपनिदेशक एवं राज्य टीबी अधिकारी डॉ. राजेश गुलेरी ने की। इसमें जिले में टीबी उन्मूलन अभियान के तहत चल रही गतिविधियों और प्रगति की समीक्षा की गई।
बैठक में टीबी मरीजों की पहचान, जांच, उपचार और फॉलोअप से जुड़ी गतिविधियों की समीक्षा की गई। अधिकारियों ने टीबी उन्मूलन अभियान को प्रभावी बनाने के लिए आपसी समन्वय के साथ कार्य करने पर जोर दिया। टीबी मुक्त भारत अभियान के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए स्वास्थ्य संस्थानों में चल रही गतिविधियों की जानकारी भी साझा की गई।
बैठक में क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू की चिकित्सा अधीक्षक डॉ. राधा शर्मा, चिकित्सा अधिकारी एवं जिला टीबी अधिकारी डॉ. सुरेश कुमार, राज्य मुख्यालय के प्रतिनिधि डॉ. निशांत सोनी, डब्ल्यूएचओ कंसल्टेंट हिमाचल प्रदेश डॉ. श्रुति और डब्ल्यूएचओ कंसल्टेंट मंडी जोन समेत स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। संवाद
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बैठक में टीबी मरीजों की पहचान, जांच, उपचार और फॉलोअप से जुड़ी गतिविधियों की समीक्षा की गई। अधिकारियों ने टीबी उन्मूलन अभियान को प्रभावी बनाने के लिए आपसी समन्वय के साथ कार्य करने पर जोर दिया। टीबी मुक्त भारत अभियान के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए स्वास्थ्य संस्थानों में चल रही गतिविधियों की जानकारी भी साझा की गई।
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बैठक में क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू की चिकित्सा अधीक्षक डॉ. राधा शर्मा, चिकित्सा अधिकारी एवं जिला टीबी अधिकारी डॉ. सुरेश कुमार, राज्य मुख्यालय के प्रतिनिधि डॉ. निशांत सोनी, डब्ल्यूएचओ कंसल्टेंट हिमाचल प्रदेश डॉ. श्रुति और डब्ल्यूएचओ कंसल्टेंट मंडी जोन समेत स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। संवाद
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