Kullu News: शांशा पुल की मरम्मत, चार घंटे बंद रहा मार्ग
शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 26 Sep 2026 04:34 PM IST
Updated Sat, 26 Sep 2026 04:34 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
केलांग (कुल्लू)। संसारी-किलाड़-थिरोट-तांदी (एसकेटीटी) मार्ग शनिवार को चार घंटे वाहनों की आवाजाही के लिए बंद रहा। सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) ने शांशा नाले पर स्थापित पुल का मरम्मत कार्य शुरू किया है। इसके चलते बीआरओ और प्रशासन ने मिलकर इस मार्ग पर दोपहर बाद 1 से शाम पांच बजे तक वाहनों की आवाजाही बंद रखी।
इस कारण लाहौल से पांगी जाने वाले लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा। सुबह से दोपहर एक बजे तक मार्ग पर वाहनों की आवाजाही सुचारु रही लेकिन उसके बाद पुल का मरम्मत कार्य शुरू हुआ। इस कारण वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण लाहौल-स्पीति की ओर से इस संबंध में सार्वजनिक सूचना भी जारी की गई थी ताकि लोगों को इस संदर्भ में पहले ही जानकारी मिले। बावजूद कई वाहन चालक दोनों तरफ पहुंचे और शाम तक का इंतजार किया।
उपायुक्त किरण भड़ाना ने बताया कि बीआरओ 94 आरसीसी से सूचना प्राप्त होने के बाद मार्ग को निर्धारित अवधि के लिए बंद रखने का निर्णय लिया गया था। प्रशासन ने लोगों से मरम्मत कार्य और भारी मशीनरी की आवाजाही के दौरान शांशा नाले से कम से कम 500 मीटर की दूरी बनाए रखने की अपील की थी। संवाद
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केलांग (कुल्लू)। संसारी-किलाड़-थिरोट-तांदी (एसकेटीटी) मार्ग शनिवार को चार घंटे वाहनों की आवाजाही के लिए बंद रहा। सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) ने शांशा नाले पर स्थापित पुल का मरम्मत कार्य शुरू किया है। इसके चलते बीआरओ और प्रशासन ने मिलकर इस मार्ग पर दोपहर बाद 1 से शाम पांच बजे तक वाहनों की आवाजाही बंद रखी।
इस कारण लाहौल से पांगी जाने वाले लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा। सुबह से दोपहर एक बजे तक मार्ग पर वाहनों की आवाजाही सुचारु रही लेकिन उसके बाद पुल का मरम्मत कार्य शुरू हुआ। इस कारण वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण लाहौल-स्पीति की ओर से इस संबंध में सार्वजनिक सूचना भी जारी की गई थी ताकि लोगों को इस संदर्भ में पहले ही जानकारी मिले। बावजूद कई वाहन चालक दोनों तरफ पहुंचे और शाम तक का इंतजार किया।
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उपायुक्त किरण भड़ाना ने बताया कि बीआरओ 94 आरसीसी से सूचना प्राप्त होने के बाद मार्ग को निर्धारित अवधि के लिए बंद रखने का निर्णय लिया गया था। प्रशासन ने लोगों से मरम्मत कार्य और भारी मशीनरी की आवाजाही के दौरान शांशा नाले से कम से कम 500 मीटर की दूरी बनाए रखने की अपील की थी। संवाद
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