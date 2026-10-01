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Kullu News: एसएचओ इलेवन ने टुडे वॉरियर को नौ विकेट से हराया

Thu, 01 Oct 2026 11:07 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 11:07 PM IST
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SHO Eleven defeated Today Warrior by nine wickets.
संवाद न्यूज एजेंसी
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केलांग (लाहौल-स्पीति)। शहीद तंजिन छुलटिम मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट में वीरवार को एसएचओ इलेवन और टुडे वॉरियर के बीच मुकाबला हुआ। टुडे वॉरियर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में सात विकेट के नुकसान पर 129 रन बनाए।
लक्ष्य का पीछा करने उतरी एसएचओ इलेवन की टीम ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए महज 9.1 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया। टीम ने मुकाबला नौ विकेट से अपने नाम किया। एसएचओ इलेवन के कप्तान प्रमोद ने टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई।
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उन्होंने गेंद और बल्ले दोनों से शानदार प्रदर्शन किया। प्रमोद ने 27 गेंदों में 52 रन की पारी खेली। गेंदबाजी में भी प्रमोद ने चार ओवर में 26 रन देकर एक विकेट हासिल किया। उनके ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। संवाद
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