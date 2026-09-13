Kullu News: कॉन्वेंट स्कूल के विद्यार्थियों ने बांधा समां

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10 सितंबर को कार्यक्रम का शुभारंभ उपमंडलाधिकारी कुल्लू डॉ. जयबंती ठाकुर ने किया। वहीं, 11 सितंबर को समापन पुलिस अधीक्षक कुल्लू अभिषेक सेकर द्वारा किया गया। इस दौरान जीबी पंत हिमालयन पर्यावरण संस्थान मौहल के प्रभारी राकेश कुमार उपस्थित रहे।स्कूल के प्रबंधक सुरेश कुमार और प्रधानाचार्य रितु ने स्कूल की गतिविधियों की रिपोर्ट पेश की। इस दौरान वर्षभर शिक्षा के साथ-साथ खेल, सांस्कृतिक और अन्य गतिविधियों में बेहतर प्रदर्शन करने वालों को सम्मानित किया गया। दो दिनों तक चले कार्यक्रम में स्कूली छात्र-छात्राओं ने पहाड़ी, फिल्मी और लोक नृत्य की प्रस्तुति देकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया।