Kullu News: कॉन्वेंट स्कूल के विद्यार्थियों ने बांधा समां
शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 11:06 PM IST
Updated Sun, 13 Sep 2026 11:06 PM IST
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कुल्लू। जिला मुख्यालय ढालपुर स्थित कुल्लू काॅन्वेंट स्कूल ने अटल सदन में वार्षिक समारोह मनाया। दो दिनों तक चले समारोह के दौरान स्कूल के छात्र-छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश कर उपस्थित दर्शकों का मनोरंजन किया। बच्चों ने अपनी प्रतिभा का भी प्रदर्शन किया।
10 सितंबर को कार्यक्रम का शुभारंभ उपमंडलाधिकारी कुल्लू डॉ. जयबंती ठाकुर ने किया। वहीं, 11 सितंबर को समापन पुलिस अधीक्षक कुल्लू अभिषेक सेकर द्वारा किया गया। इस दौरान जीबी पंत हिमालयन पर्यावरण संस्थान मौहल के प्रभारी राकेश कुमार उपस्थित रहे।
स्कूल के प्रबंधक सुरेश कुमार और प्रधानाचार्य रितु ने स्कूल की गतिविधियों की रिपोर्ट पेश की। इस दौरान वर्षभर शिक्षा के साथ-साथ खेल, सांस्कृतिक और अन्य गतिविधियों में बेहतर प्रदर्शन करने वालों को सम्मानित किया गया। दो दिनों तक चले कार्यक्रम में स्कूली छात्र-छात्राओं ने पहाड़ी, फिल्मी और लोक नृत्य की प्रस्तुति देकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया।
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10 सितंबर को कार्यक्रम का शुभारंभ उपमंडलाधिकारी कुल्लू डॉ. जयबंती ठाकुर ने किया। वहीं, 11 सितंबर को समापन पुलिस अधीक्षक कुल्लू अभिषेक सेकर द्वारा किया गया। इस दौरान जीबी पंत हिमालयन पर्यावरण संस्थान मौहल के प्रभारी राकेश कुमार उपस्थित रहे।
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स्कूल के प्रबंधक सुरेश कुमार और प्रधानाचार्य रितु ने स्कूल की गतिविधियों की रिपोर्ट पेश की। इस दौरान वर्षभर शिक्षा के साथ-साथ खेल, सांस्कृतिक और अन्य गतिविधियों में बेहतर प्रदर्शन करने वालों को सम्मानित किया गया। दो दिनों तक चले कार्यक्रम में स्कूली छात्र-छात्राओं ने पहाड़ी, फिल्मी और लोक नृत्य की प्रस्तुति देकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया।
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