Kullu News: दरमेढ़ा में तेंदुए ने दो गायों पर किया हमला, मौत

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घटना में गाय के मालिक लाल चंद को नुकसान हुआ है। उन्होंने बताया कि शाम के समय अचानक क्षेत्र में तेंदुआ घात लगाए बैठा था और हमला कर दिया। ऐसे में उनकी दोनों गायों की मौत हो गई है। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। लोगों ने वन विभाग के अधिकारियों से आग्रह किया है कि क्षेत्र में पिंजरा लगाकर तेंदुए को पकड़ा जाए। संवाद

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न्यूली (कुल्लू)। सैंज घाटी की देहुरीधार पंचायत के दरमेढ़ा में तेंदुए के आतंक से लोग परेशान हैं। यहां तेंदुए ने दो गायों पर शनिवार शाम के समय हमला कर दिया जिससे दोनों गाय की मौत हो गई है।