Kullu News: फीस वृद्धि के खिलाफ एसएफआई ने किया प्रदर्शन

इस दौरान कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय प्रशासन की छात्र-विरोधी नीतियों और उच्च शिक्षा के व्यवसायीकरण के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कुलपति के प्रति रोष जताया। इस दौरान बंजार इकाई अध्यक्ष साहिल और सचिव हेमलता ने कहा कि एसएफआई के लगातार आंदोलन और छात्रों के दबाव के चलते विश्वविद्यालय प्रशासन को 15 प्रतिशत फीस कटौती का निर्णय लेना पड़ा है। आरोप लगाया कि यह कटौती छात्रों के आक्रोश को शांत करने का प्रयास मात्र है।उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक पूरी 25 प्रतिशत फीस वृद्धि वापस नहीं ली जाती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय और इससे संबद्ध कॉलेज गरीब, किसान, मजदूर और ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले छात्रों के लिए उच्च शिक्षा के प्रमुख केंद्र हैं। विभिन्न मदों में फीस बढ़ाए जाने से आम परिवारों के बच्चों पर आर्थिक बोझ पड़ रहा है। उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग की कि फीस वृद्धि को पूरी तरह वापस लिया जाए। चेतावनी दी कि यदि प्रशासन ने जल्द पूरी फीस वृद्धि वापस नहीं ली, तो आंदोलन को तेज किया जाएगा। संवाद