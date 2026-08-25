Kullu News: आंगनबाड़ी वर्कर के लिए 31 तक करें आवेदन
शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 25 Aug 2026 11:26 PM IST
Updated Tue, 25 Aug 2026 11:26 PM IST
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कुल्लू। बाल विकास परियोजना अधिकारी कटराईं खुशविंदर सिंह ने बताया कि आंगनबाड़ी केंद्र भजणु में कार्यकर्ता और सहायिका के पदों को भरने के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। पहले 16 जुलाई तक आवेदन किए जा सकते थे अब पात्र महिला उम्मीदवार 31 अगस्त तक आवेदन कर सकती हैं।
उन्होंने कहा है कि इच्छुक एवं पात्र महिला उम्मीदवार अपने सभी आवश्यक दस्तावेजों और प्रमाण पत्रों के साथ बाल विकास परियोजना अधिकारी कटराईं के कार्यालय में सीधे आवेदन जमा करवा सकती हैं। पदों के लिए साक्षात्कार भी 31 अगस्त को उपमंडलाधिकारी कुल्लू में आयोजित किया जाएगा। संवाद
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उन्होंने कहा है कि इच्छुक एवं पात्र महिला उम्मीदवार अपने सभी आवश्यक दस्तावेजों और प्रमाण पत्रों के साथ बाल विकास परियोजना अधिकारी कटराईं के कार्यालय में सीधे आवेदन जमा करवा सकती हैं। पदों के लिए साक्षात्कार भी 31 अगस्त को उपमंडलाधिकारी कुल्लू में आयोजित किया जाएगा। संवाद
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