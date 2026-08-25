बंजार में शिक्षा व्यवस्था खराब दौर से गुजर रही : शौरी
शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 25 Aug 2026 11:21 PM IST
Updated Tue, 25 Aug 2026 11:21 PM IST
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बंजार (कुल्लू)। प्रदेश सरकार की उदासीनता के चलते उपमंडल बंजार में शिक्षा व्यवस्था खराब दौर से गुजर रही है।
महाविद्यालयों में बड़ी संख्या में प्राध्यापकों के पद रिक्त हैं। इससे विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। यह बात बंजार विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुरेंद्र शौरी ने मंगलवार को विधानसभा में महाविद्यालयों में स्वीकृत एवं रिक्त प्राध्यापक पदों को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब के बाद कही।
सरकार की ओर से विधानसभा में दी गई जानकारी के अनुसार बंजार, सैंज और गाड़ागुशैणाी महाविद्यालयों में प्राध्यापकों के 44 पद स्वीकृत हैं। इनमें से 19 पद रिक्त हैं। विधायक शौरी ने कहा कि इतने बड़े पैमाने पर पद रिक्त होना सरकार की शिक्षा व्यवस्था के प्रति गंभीर उदासीनता को दर्शाता है। संवाद
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महाविद्यालयों में बड़ी संख्या में प्राध्यापकों के पद रिक्त हैं। इससे विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। यह बात बंजार विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुरेंद्र शौरी ने मंगलवार को विधानसभा में महाविद्यालयों में स्वीकृत एवं रिक्त प्राध्यापक पदों को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब के बाद कही।
सरकार की ओर से विधानसभा में दी गई जानकारी के अनुसार बंजार, सैंज और गाड़ागुशैणाी महाविद्यालयों में प्राध्यापकों के 44 पद स्वीकृत हैं। इनमें से 19 पद रिक्त हैं। विधायक शौरी ने कहा कि इतने बड़े पैमाने पर पद रिक्त होना सरकार की शिक्षा व्यवस्था के प्रति गंभीर उदासीनता को दर्शाता है। संवाद
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