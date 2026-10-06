Kullu News: राष्ट्रपति के दौरे के लिए मनाली में सफाई व्यवस्था भी हुई बेहतर

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नगर परिषद की अपील और चेतावनी के बाद दुकानदारों ने भी दुकानों के बाहर सामान फैलाना बंद कर दिया है। फुटपाथ पर सामान न सजाने के साथ दुकानों के आसपास सफाई और व्यवस्था का भी ध्यान रखा जा रहा है। नगर परिषद ने दुकानदारों से दुकानों के बाहर अतिक्रमण न करने और सफाई व्यवस्था बनाए रखने की अपील की थी। राष्ट्रपति के मालरोड का भ्रमण करने की संभावना को देखते हुए शहर के प्रमुख मार्गों पर भी विशेष व्यवस्था की गई है। नगर परिषद मनाली की अध्यक्ष चंद्रा पधान ने कहा कि शहर को स्वच्छ और व्यवस्थित रखने में सहयोग करने वाले दुकानदारों और स्थानीय लोगों का आभार है। उन्होंने कहा कि मनाली की स्वच्छता और सुंदरता केवल किसी विशेष दौरे तक सीमित न रहे, बल्कि इसे नियमित व्यवस्था का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। संवाद

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मनाली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के मनाली दौरे को लेकर शहर की सफाई और व्यवस्था को दुरुस्त किया गया है। मंगलवार को मनाली से हिडिंबा मंदिर और अटल टनल तक सड़क के किनारे विशेष सफाई अभियान चलाया गया। सड़कों पर झाड़ू लगाने के साथ जगह-जगह सफाई की गई और सड़क के किनारे बेतरतीब व्यवस्था को सुधारा गया। शहर में बेहतर हुई सफाई व्यवस्था स्थानीय लोगों के साथ पर्यटकों के बीच भी चर्चा का विषय बनी हुई है। लोगों का कहना है कि मनाली में इसी तरह की स्वच्छता और व्यवस्था नियमित रूप से बनी रहनी चाहिए। मालरोड में भी बेहतर व्यवस्था नजर आ रही है।