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कार्यक्रम की थीम नशा मुक्त भारत अभियान विकसित भारत की पहचान रखी गई। इस दौरान खंड विकास कार्यालय के सम्मेलन कक्ष में बुनाई प्रतियोगिता, जबकि ओल्ड सर्किट हाउस में रस्साकशी और म्यूजिकल चेयर प्रतियोगिता करवाई गई।बुनाई प्रतियोगिता में खमटुल महिला मंडल की पालमो ने पहला, इसी महिला मंडल की यांगचेन ने दूसरा और लोअर केलांग महिला मंडल ने तीसरा स्थान हासिल किया। रस्साकशी में संगम स्वयं सहायता समूह विजेता रहा, जबकि म्यूजिकल चेयर प्रतियोगिता में सोनम छोमो ने प्रथम स्थान प्राप्त किया।कार्यक्रम के समापन पर उपायुक्त लाहौल-स्पीति निवेदिता नेगी ने विजेता प्रतिभागियों और समूहों को नकद पुरस्कार राशि देकर सम्मानित किया। उन्होंने महिलाओं की भागीदारी को नशा मुक्त समाज के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण बताया। इस मौके पर खंड विकास अधिकारी मनीष राय भी मौजूद रहे। आयोजन का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान से जोड़ना और समाज में नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता फैलाना रहा। प्रतियोगिताओं के माध्यम से महिलाओं ने स्वस्थ समाज और नशा मुक्त वातावरण बनाने का संदेश दिया।