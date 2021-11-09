Kullu News: वॉलीबाल में सैंज और कुल्लू दो ने मैच जीते
शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 11 Sep 2026 12:08 AM IST
Updated Fri, 11 Sep 2026 12:08 AM IST
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भुंतर (कुल्लू)। पीएमश्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भुंतर में अंडर-14 छात्र-छात्रा वर्ग की जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का वीरवार को आगाज हुआ। प्रतियोगिता में जिलेभर से लगभग 250 छात्र और छात्राएं भाग ले रही हैं। प्रतियोगिता का शुभारंभ राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के निदेशक किशन ठाकुर ने किया। अब तीन दिन तक खो-खो, कबड्डी, वॉलीबाल, बैडमिंटन और योग की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी।
वॉलीबाल स्पर्धा में छात्र वर्ग का पहला मैच सैंज और आनी के बीच खेला गया। इसमें सैंज ने आनी को हराकर दूसरे चरण में प्रवेश किया। वाॅलीबाल में दूसरा मैच कुल्लू-दो और निरमंड के बीच खेला गया। इसमें कुल्लू-दो विजयी रहा। इसके अलावा खो-खो का पहला मैच बंजार और कुल्लू-एक के बीच हुआ, जिसमें कुल्लू-एक ने बंजार को मात दी। इस दौरान प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक ज्ञानचंद, पूर्व प्रधानाचार्य रहमत अली, राहुल शशनी, जय किशन, नरेंद्र, भवानी भंडारी, पूनम शर्मा आदि उपस्थित रहे। संवाद
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वॉलीबाल स्पर्धा में छात्र वर्ग का पहला मैच सैंज और आनी के बीच खेला गया। इसमें सैंज ने आनी को हराकर दूसरे चरण में प्रवेश किया। वाॅलीबाल में दूसरा मैच कुल्लू-दो और निरमंड के बीच खेला गया। इसमें कुल्लू-दो विजयी रहा। इसके अलावा खो-खो का पहला मैच बंजार और कुल्लू-एक के बीच हुआ, जिसमें कुल्लू-एक ने बंजार को मात दी। इस दौरान प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक ज्ञानचंद, पूर्व प्रधानाचार्य रहमत अली, राहुल शशनी, जय किशन, नरेंद्र, भवानी भंडारी, पूनम शर्मा आदि उपस्थित रहे। संवाद
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