Kullu News: रॉयल तिंदी कंगारू ने यूनाइटेड लाहौल को 20 रन से हराया

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इसके जवाब में लक्ष्य का पीछा करने उतरी यूनाइटेड लाहौल की टीम 18.5 ओवर में 141 रन पर ऑलआउट हो गई। इस तरह रॉयल तिंदी कंगारू ने मुकाबला 20 रन से अपने नाम कर लिया और अगले दौर में जगह बनाई। प्रतियोगिता का आयोजन कांगला क्रिकेट क्लब मयाड़ की ओर से किया जा रहा है। क्लब के अध्यक्ष अक्षय ने बताया कि टूर्नामेंट में क्षेत्र की विभिन्न टीमें हिस्सा ले रही हैं। संवाद

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केलांग (लाहौल-स्पीति)। शहीद तंजीन छुलटिम मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट में रविवार को रॉयल तिंदी कंगारू और यूनाइटेड लाहौल के बीच मुकाबला खेला गया। रॉयल तिंदी कंगारू ने यूनाइटेड लाहौल को 20 रन से हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी रॉयल तिंदी कंगारू की टीम ने निर्धारित ओवरों में छह विकेट के नुकसान पर 161 रन बनाए।