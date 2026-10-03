Kullu News: भाजपा फार्मासिस्ट प्रकोष्ठ में ऋषभ को मिली जिम्मेदारी

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नियुक्ति पर देव समाज प्रकोष्ठ के जिला संयोजक मोती राम ठाकुर, गो सेवा प्रकोष्ठ के जिला संयोजक सचिन सूद, कुल्लू मंडल सदस्य अभिषेक ठाकुर, जोगिंदर ठाकुर और कुल्लू मंडल मीडिया प्रभारी राज कुमार ठाकुर ने उन्हें बधाई दी। उन्होंने कहा कि ऋषभ कालिया संगठन की गतिविधियों को मजबूत करने में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। वह नगर परिषद कुल्लू के अध्यक्ष के साथ भाजपा के कई पदों पर रह चुके है। संवाद

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कुल्लू। भाजपा हिमाचल प्रदेश फार्मासिस्ट प्रकोष्ठ में कुल्लू के ऋषभ कालिया को प्रदेश सहसंयोजक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक बस्तीराम शर्मा ने उनकी नियुक्ति की है। कालिया को प्रदेश स्तर पर जिम्मेदारी मिलने से उनके समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी है।