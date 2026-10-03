Kullu News: सिटी में आज

विज्ञापन

लोकतंत्र बचाओ, वोट बचाओ, देश बचाओ अभियान के तहत कांग्रेस दोपहर 12:30 बजे बैठक का आयोजन करेगी।....खेलकूद :ऐतिहासिक मैदान ढालपुर में अंडर-19 एथलेटिक्स एवं खेलकूद प्रतियोगिता में सुबह 10:30 बजे कबड्डी, खो-खो प्रतियोगिता के मैच खेले जाएंगे।.....परंपरा :खराहल के चंसारी में बिजली महादेव के सम्मान में पूर्वाह्न 11:30 बजे मेले का आगाज किया जाएगा।...काम की बात :बस सेवा : सैंज घाटी के शैंशर के लिए पूर्वाह्न 11:40 बजे नई बस सेवा चलेगी जो दोपहर 1 बजे शैंशर से लौटेगी। अब क्षेत्र के लोग दिन के समय में भी इस रूट पर बस सेवा के माध्यम से आवाजाही कर सकेंगे।......क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू के ट्राॅमा सेंटर कमरा नंबर 156 की आपातकालीन ओपीडी में सुबह 9:30 बजे से डॉ. विवेक ठाकुर, अपराह्न 3:30 बजे से डॉ. शुभम और रात 9:30 बजे से डॉ. अशोक सेवाएं देंगे।हेल्प डेस्क (कमरा नंबर 124)-संपर्क नंबर 01902-35779124×7 खुला रहता है।