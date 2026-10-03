Kullu News: तिनो गांव में प्रस्तावित रेलवे स्टेशन के स्थान पर हो बदलाव

विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसीकेलांग (लाहौल-स्पीति)। बिलासपुर-मनाली-लेह रेलवे लाइन के तहत लाहौल के तिनो गांव में प्रस्तावित रेलवे स्टेशन के स्थान में बदलाव की मांग उठी है। शनिवार को ग्रामीणों ने एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना के परियोजना अधिकारी अश्वनी कुमार के माध्यम से राज्यपाल, मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार के रेल मंत्रालय को मांग पत्र भेजकर मामले में पुनर्विचार करने का आग्रह किया।जिला परिषद सदस्य राम सिंह, सोनम दवा और डोलमा का कहना है कि प्रस्तावित स्थान पर रेलवे स्टेशन का निर्माण होने से तिनो गांव की उपजाऊ कृषि भूमि प्रभावित हो सकती है। इससे किसानों की आजीविका के प्रमुख साधन पर प्रतिकूल असर पड़ने की आशंका है।ग्रामीणों ने कहा कि क्षेत्र में विकास जरूरी है, लेकिन विकास कार्यों के साथ किसानों की उपजाऊ जमीन और आजीविका के साधनों का संरक्षण भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। ज्ञापन के माध्यम से ग्रामीणों ने सरकार से आग्रह किया कि जनहित और किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित रेलवे स्टेशन के स्थान का पुनर्मूल्यांकन किया जाए। आवश्यकता पड़ने पर इसे किसी अन्य उपयुक्त स्थान पर बनाया जाए। संवाद