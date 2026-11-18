Kullu News: भगवान बिरसा मुंडा के योगदान को किया याद
संवाद न्यूज एजेंसी, कुल्लू Updated Thu, 19 Nov 2026 04:59 AM IST
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केलांग (लाहौल-स्पीति)। जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर जिला मुख्यालय केलांग में भाजपा जनजातीय मोर्चा की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला जनजातीय मोर्चा अध्यक्ष मंगल मनेपा ने की, जबकि हिमाचल प्रदेश भाजपा जनजातीय मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुनील नेगी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में भगवान बिरसा मुंडा के जीवन, संघर्ष और देश के प्रति उनके अतुलनीय योगदान को याद किया गया। इस दौरान भाजपा के विभिन्न पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भी भाग लिया। संवाद
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