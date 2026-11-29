विज्ञापन



विधायक ने विभिन्न विकास कार्यों के लिए स्वीकृत बजट और योजनाओं की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी विकास कार्य निर्धारित समयसीमा में गुणवत्ता के साथ पूरे किए जाएं, ताकि ग्रामीणों को इनका लाभ समय पर मिल सके। उन्होंने क्षेत्र की समस्याओं के समाधान और विकास कार्यों को गति देने के लिए निरंतर प्रयास करने का भरोसा भी दिलाया। विज्ञापन

इस अवसर पर ब्लॉक अध्यक्ष अनिल ठाकुर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं ग्राम पंचायत उदयपुर के प्रधान राजेश बाबा, बीडीसी सदस्य कंचन, ग्राम पंचायत शकौली की प्रधान सुमन सहित पार्टी कार्यकर्ता और अन्य गण्यमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। संवाद विधायक ने विभिन्न विकास कार्यों के लिए स्वीकृत बजट और योजनाओं की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी विकास कार्य निर्धारित समयसीमा में गुणवत्ता के साथ पूरे किए जाएं, ताकि ग्रामीणों को इनका लाभ समय पर मिल सके। उन्होंने क्षेत्र की समस्याओं के समाधान और विकास कार्यों को गति देने के लिए निरंतर प्रयास करने का भरोसा भी दिलाया।इस अवसर पर ब्लॉक अध्यक्ष अनिल ठाकुर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं ग्राम पंचायत उदयपुर के प्रधान राजेश बाबा, बीडीसी सदस्य कंचन, ग्राम पंचायत शकौली की प्रधान सुमन सहित पार्टी कार्यकर्ता और अन्य गण्यमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। संवाद

विज्ञापन

विज्ञापन

केलांग (लाहौल-स्पीति)। विधायक अनुराधा राणा ने ग्राम पंचायत शकौली के बरदंग, शकौली, मशादी और पिमल गांवों का दौरा कर ग्रामीणों से जनसंवाद किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं और क्षेत्र में चल रहे तथा स्वीकृत विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। जनसंवाद में प्रशासनिक अधिकारी और पार्टी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे।