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सीटू के जिला सचिव राजेश ठाकुर ने बताया कि प्रदर्शन में देश के विभिन्न राज्यों से संगठन के राष्ट्रीय स्तर के नेता और कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। इसमें 42 हजार रुपये मासिक वेतन लागू करने, महंगाई पर रोक लगाने और आंगनबाड़ी, मिड-डे मील व आशा कर्मियों को नियमित करने की मांग प्रमुखता से उठाई जाएगी। इसके अलावा वीवी-जी राम जी और निर्माण मजदूरों के लिए श्रमिक कल्याण से जुड़े लाभ लागू करने की मांग भी की जाएगी। सीटू के जिला के पूर्व अध्यक्ष देवराज नेगी ने बताया कि रामलीला मैदान में होने वाले कार्यक्रम के दौरान मजदूरों, किसानों और कर्मचारियों की समस्याओं पर चर्चा की जाएगी। साथ ही आगामी आंदोलन की रणनीति भी तैयार की जाएगी। संवाद

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खराहल (कुल्लू)। केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में कुल्लू से सीटू के करीब 100 कार्यकर्ता सोमवार को दिल्ली रवाना होंगे। कार्यकर्ता एक से तीन दिसंबर तक रामलीला मैदान में आयोजित ‘घेरा डालो, डेरा डालो’ कार्यक्रम में भाग लेकर मजदूरों, किसानों और कर्मचारियों से जुड़े मुद्दे उठाएंगे।