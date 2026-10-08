Kullu News: कंधारी अनार के दाम में 35 रुपये का उछाल

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बागवान हरि सिंह नेगी, नारायण सिंह ठाकुर, प्रकाश चंद और निक्का राम ने बताया कि इस बार अनार के दाम किसानों को अब तक अच्छे मिल रहे हैं। अब कंधारी अनार के दाम में अचानक आई तेजी से उन्हें और राहत मिली है। उन्होंने कहा कि बेहतर दाम मिलने से बागवानों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है और अनार की फसल उनके लिए लाभ का सौदा साबित हो रही है।भुंतर सब्जी मंडी के आढ़ती ईशान चौधरी, गुलशन, रामपाल, वीर सिंह और व्यापारी अशोक बाबू, सोनू चौहान, मोहित राठौर और रामप्रसाद ने बताया कि नवरात्र और त्योहारी सीजन को देखते हुए बाजार में अनार की मांग बढ़ी है। इसके साथ ही मंडी में अनार की आमद भी लगातार घट रही है। मांग और आपूर्ति में अंतर बढ़ने के कारण दामों में तेजी आई है। कारोबारियों का कहना है कि यदि मंडी में अनार की आमद इसी तरह कम रही और मांग बढ़ती रही तो आने वाले दिनों में इसके दाम में और उछाल देखने को मिल सकता है।अनार के बढ़ते दामों ने इस सीजन में बागवानों को बड़ी राहत दी है। बेहतर कीमत मिलने से बागवानों को अपनी मेहनत का अच्छा मेहनताना मिलने की उम्मीद बढ़ी है।