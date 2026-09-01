Kullu News: प्रधान, उपप्रधान और वार्ड सदस्यों को बताए अधिकार
शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 11:08 PM IST
Updated Tue, 01 Sep 2026 11:08 PM IST
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कुल्लू। विकास खंड भुंतर की पंचायतों के नवनिर्वाचित प्रधान, उपप्रधान और वार्ड सदस्यों की प्रशिक्षण कार्यशाला के दूसरे दिन मंगलवार को पंचायती राज व्यवस्था की जानकारी दी गई। इस दौरान पंचायत प्रतिनिधियों को उनके अधिकारों और दायित्वों से अवगत करवाया गया।
कार्यशाला में नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों ने ग्रामीण स्तर पर प्रदेश और केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर वर्ग तक पहुंचाने का संकल्प लिया। पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका और महत्व पर भी विस्तार से चर्चा की गई। प्रतिनिधियों को ग्राम पंचायत के प्रशासनिक कार्यों के साथ-साथ प्रधान, उपप्रधान, वार्ड सदस्य और पंचायत सचिव की भूमिका एवं जिम्मेदारियों की जानकारी दी गई। संवाद
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कार्यशाला में नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों ने ग्रामीण स्तर पर प्रदेश और केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर वर्ग तक पहुंचाने का संकल्प लिया। पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका और महत्व पर भी विस्तार से चर्चा की गई। प्रतिनिधियों को ग्राम पंचायत के प्रशासनिक कार्यों के साथ-साथ प्रधान, उपप्रधान, वार्ड सदस्य और पंचायत सचिव की भूमिका एवं जिम्मेदारियों की जानकारी दी गई। संवाद
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