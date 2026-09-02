Kullu News: दोपहर एक बजे शैंशर के लिए नहीं बस सेवा

ग्रामाणों ने बस सेवा जल्द शुरू करने की उठाई मांगसंवाद न्यूज एजेंसीन्यूली (कल्लू)। सैंज घाटी के सैंज-न्यूली-शैंशर रूट पर दोपहर एक बजे चलने वाली बस सेवा बंद कर दी गई है। इससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि दिन के समय बस सेवा उपलब्ध नहीं होने के कारण उन्हें बाजार आने-जाने में दिक्कत हो रही है। हालांकि, सुबह और शाम के समय क्षेत्र के लिए बस सेवा चल रही है लेकिन सुबह नौ बजे के बाद और शाम तीन बजे से पहले कोई बस सेवा नहीं है। इससे क्षेत्र की नौ पंचायतों की आबादी प्रभावित है। इन पंचायतों में दुशाहड, बनोगी, सुचैहण, शांघड, रैला-1, रैला-दो, गाड़ापारली, शैंशर और देहुरीधार शामिल हैं।शैंशर पंचायत की प्रधान सुषमा, उप प्रधान जवाहर लाल, देहुरीधारा की प्रधान जुली, उप प्रधान निमत राम, गाड़ापारली के प्रधान बुधराम, उपप्रधान जीत राम, पंचायत समिति सदस्य सीता देवी आदि का कहना है कि दिन के समय कोई बस सेवा न होने से लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना है कि हालांकि एक निजी बस ऑपरेटर ने इस सड़क पर दोपहर एक बजे बस सेवा देने के लिए आवेदन कर रखा है। मार्च से लेकर जुलाई तक बस भी चलाई गई लेकिन उन्हें अभी तक रूट परमिट ही जारी नहीं किया गया है। अब न तो क्षेत्र के लिए बस चल रही है और न ही बस ऑपरेटर को रूट परमिट मिल पाया है। लोगों का कहना है कि सैंज से शैंशर तक करीब 24 किलोमीटर लंबी सड़क से नौ पंचायतों की करीब 15 हजार की आबादी लाभान्वित होती है। इसके चलते लोगों की इस समस्या का प्राथमिकता के आधार पर हल करना चाहिए। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी आकांक्षा शर्मा का कहना है कि पंचायतें इस संदर्भ में प्रस्ताव भेजें जिससे बस सेवा शुरू करने को लेकर प्रक्रिया शुरू की जा सके और लोगों को आने-जाने में आसानी हो।