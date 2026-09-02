Kullu News: नाटी की प्रस्तुति से विद्यार्थियों ने बांधा समां

संवाद न्यूज एजेंसीमनाली। अनिला महाजन सरस्वती विद्या मंदिर (वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय) मनाली में संस्कृत सप्ताह का बुधवार को समापन हुआ। सप्ताह भर विद्यालय में विद्यार्थियों के लिए संस्कृत भाषा, भारतीय संस्कृति और लोक परंपराओं से जुड़ी विभिन्न शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं रचनात्मक गतिविधियों का आयोजन किया गया। विद्यार्थियों ने संस्कृत वस्तु-प्रदर्शनी, संस्कृत प्रदर्शनी, संस्कृत नाटिकाएं, श्लोक-वाचन सहित कई ज्ञानवर्धक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिभा और रचनात्मकता के माध्यम से संस्कृत भाषा के प्रति अपने लगाव को प्रदर्शित किया।संस्कृत सप्ताह के अंतिम दिन संस्कृत नाटी विशेष आकर्षण का केंद्र रही। विद्यार्थियों ने संस्कृत भाषा की मधुरता, भारतीय संस्कृति की गौरवशाली परंपरा और हिमाचली लोक संस्कृति का सुंदर समन्वय प्रस्तुत किया। नाटी की सजीव प्रस्तुति ने विद्यालय परिसर को सांस्कृतिक उल्लास से भर दिया। विद्यार्थियों के शानदार प्रदर्शन ने उपस्थित लोगों की खूब वाहवाही लूटी। प्रधानाचार्य रूम सिंह ने बताया कि संस्कृत सप्ताह आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों में संस्कृत भाषा के प्रति अनुराग, भारतीय संस्कृति के प्रति गौरव बोध तथा समृद्ध लोक परंपराओं के संरक्षण एवं संवर्धन की भावना विकसित करना है।