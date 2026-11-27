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ठाकुर ने विद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए शैक्षणिक उपलब्धियों और अन्य गतिविधियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विद्यालय का मैट्रिक परीक्षा परिणाम शत प्रतिशत रहा। अधिकांश विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। वहीं, जमा दो कक्षा का परिणाम 95 फीसदी रहा। विधायक भुवनेश्वर गौड़ ने विद्यार्थियों को मेहनत, अनुशासन और लगन के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने विभिन्न कक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया।समारोह में छठी से जमा दो कक्षा तक के विद्यार्थियों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। विद्यार्थियों ने कुल्लवी नाटी, तमिल गीतों और फिल्मी गानों पर आकर्षक नृत्य प्रस्तुत कर उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। विधायक भुवनेश्वर गौड़ ने कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए प्रधानाचार्य और शिक्षक वर्ग की सराहना की। इस अवसर पर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष बीर सिंह ठाकुर, एसएमसी प्रधान ललिता ठाकुर, जगतसुख पंचायत प्रधान मीरा शर्मा सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।