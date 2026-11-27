Kullu News: कुल्लू में निजी बस संचालकों की मनमानी
शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 27 Nov 2026 11:26 PM IST
Updated Fri, 27 Nov 2026 11:26 PM IST
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कुल्लू। जिला मुख्यालय से टिकरा बाबडी और बदाह जाने वाले यात्रियों को कुल्लू-भुंतर रूट की बसों में नहीं बैठाया जा रहा है। इससे क्षेत्र के निवासियों को अपने घर तक पहुंचना मुश्किल हो गया है। उन्हें ऑटो में अधिक पैसे देकर यात्रा करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।
बदाह क्षेत्र के रमेश कुमार, राहुल और मनीष कुमार ने बताया कि निजी बसों के परिचालक उन्हें बसों से उतार देते हैं। परिचालक मौहल से पीछे के यात्रियों को बस में न बैठने की हिदायत देते हैं। यदि बदाह, टिकरा बाबडी, शास्त्रीनगर या गांधीनगर के यात्री बैठ भी जाएं, तो उन्हें अपमानित किया जाता है। यह घटना उनके साथ कई बार हो चुकी है। हाल ही में भी परिचालकों का ऐसा ही रवैया देखने को मिला। निजी बस संचालक नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। नियमानुसार, एक किलोमीटर सफर करने वाले यात्रियों को भी बस में बैठना जरूरी होता है।
क्षेत्र के लोगों ने परिवहन विभाग और जिला प्रशासन से ऐसे बस संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उनकी शिकायत है कि ऑटो संचालक पहले से ही अधिक किराया वसूलते हैं। इससे यात्रियों को पहले से ही नुकसान झेलना पड़ रहा है। निजी बस संचालकों की मनमानी के कारण लोगों को अधिक किराया चुकना पड़ रहा है।
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क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी आकांक्षा शर्मा ने कहा कि उनके ध्यान में ऐसा कोई मामला नहीं आया है। उन्हें इस संबंध में कोई शिकायत भी नहीं मिली है। हालांकि, लोगों की समस्या को देखते हुए बस संचालकों के लिए परामर्श जारी किया जाएगा। यह परामर्श लोगों को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से होगा।
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बदाह क्षेत्र के रमेश कुमार, राहुल और मनीष कुमार ने बताया कि निजी बसों के परिचालक उन्हें बसों से उतार देते हैं। परिचालक मौहल से पीछे के यात्रियों को बस में न बैठने की हिदायत देते हैं। यदि बदाह, टिकरा बाबडी, शास्त्रीनगर या गांधीनगर के यात्री बैठ भी जाएं, तो उन्हें अपमानित किया जाता है। यह घटना उनके साथ कई बार हो चुकी है। हाल ही में भी परिचालकों का ऐसा ही रवैया देखने को मिला। निजी बस संचालक नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। नियमानुसार, एक किलोमीटर सफर करने वाले यात्रियों को भी बस में बैठना जरूरी होता है।
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क्षेत्र के लोगों ने परिवहन विभाग और जिला प्रशासन से ऐसे बस संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उनकी शिकायत है कि ऑटो संचालक पहले से ही अधिक किराया वसूलते हैं। इससे यात्रियों को पहले से ही नुकसान झेलना पड़ रहा है। निजी बस संचालकों की मनमानी के कारण लोगों को अधिक किराया चुकना पड़ रहा है।
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क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी आकांक्षा शर्मा ने कहा कि उनके ध्यान में ऐसा कोई मामला नहीं आया है। उन्हें इस संबंध में कोई शिकायत भी नहीं मिली है। हालांकि, लोगों की समस्या को देखते हुए बस संचालकों के लिए परामर्श जारी किया जाएगा। यह परामर्श लोगों को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से होगा।