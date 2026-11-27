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बदाह क्षेत्र के रमेश कुमार, राहुल और मनीष कुमार ने बताया कि निजी बसों के परिचालक उन्हें बसों से उतार देते हैं। परिचालक मौहल से पीछे के यात्रियों को बस में न बैठने की हिदायत देते हैं। यदि बदाह, टिकरा बाबडी, शास्त्रीनगर या गांधीनगर के यात्री बैठ भी जाएं, तो उन्हें अपमानित किया जाता है। यह घटना उनके साथ कई बार हो चुकी है। हाल ही में भी परिचालकों का ऐसा ही रवैया देखने को मिला। निजी बस संचालक नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। नियमानुसार, एक किलोमीटर सफर करने वाले यात्रियों को भी बस में बैठना जरूरी होता है।क्षेत्र के लोगों ने परिवहन विभाग और जिला प्रशासन से ऐसे बस संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उनकी शिकायत है कि ऑटो संचालक पहले से ही अधिक किराया वसूलते हैं। इससे यात्रियों को पहले से ही नुकसान झेलना पड़ रहा है। निजी बस संचालकों की मनमानी के कारण लोगों को अधिक किराया चुकना पड़ रहा है।क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी आकांक्षा शर्मा ने कहा कि उनके ध्यान में ऐसा कोई मामला नहीं आया है। उन्हें इस संबंध में कोई शिकायत भी नहीं मिली है। हालांकि, लोगों की समस्या को देखते हुए बस संचालकों के लिए परामर्श जारी किया जाएगा। यह परामर्श लोगों को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से होगा।