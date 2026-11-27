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चालक की थकान और लंबी दूरी से जुड़े 12 मामले सामने आए, जबकि 29 मामले जांच के अधीन हैं। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई और जागरूकता अभियान तेज करने के निर्देश दिए गए। पुलिस और क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी को ओवरलोडिंग, तेज रफ्तार, बिना हेलमेट वाहन चलाने व नशे में ड्राइविंग पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए। नशे में वाहन चलाने वाले कई चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किए गए हैं।वहीं, स्कूल बसों के नियमित निरीक्षण और सुरक्षा मानकों के पालन पर जोर दिया गया। लोक निर्माण विभाग और एनएचएआई को दुर्घटना संभावित स्थलों में सुधार करने के साथ ही राजमार्गों से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए। बीआरओ से भी अपने अधिकार क्षेत्र में सहयोग करने को कहा गया। बैठक में ई-डार पोर्टल और पीएम राहत योजना की प्रगति की समीक्षा की गई। इसमें घायलों को तत्काल कैशलेस उपचार देने का प्रावधान बताया गया। जिला सड़क सुरक्षा समिति की मासिक समीक्षा बैठक शुक्रवार को उपायुक्त अमित शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक का संचालन क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी आकांक्षा शर्मा ने किया।