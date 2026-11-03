Kullu News: बिजली महादेव पहाड़ी में भीषण आग

आग लगातार आगे की ओर बढ़ रही है, जिससे स्थिति गंभीर होती जा रही है। स्थानीय लोगों ने आग पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने वन विभाग और दमकल विभाग से तुरंत कार्रवाई करने का आग्रह किया है।लोगों ने विभागों से जल्द से जल्द आग पर काबू पाने की मांग की है। जानकारी के अनुसार, इस भीषण आग से क्षेत्र की बहुमूल्य वन संपदा को भारी नुकसान पहुंचा है। आग के कारण पर्यावरण को भी क्षति पहुंचने की आशंका है। संवाद