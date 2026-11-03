फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Kullu News ›   Massive fire on Bijli Mahadev hill

Kullu News: बिजली महादेव पहाड़ी में भीषण आग

Tue, 03 Nov 2026 10:54 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 10:54 PM IST
विज्ञापन
Massive fire on Bijli Mahadev hill
भुंतर के फेटावण जंगल में लगी आग। संवाद
भुंतर (कुल्लू)। जिया के साथ लगती बिजली महादेव की पहाड़ी में मंगलवार दोपहर बाद अचानक आग भड़क उठी। इससे पूरे क्षेत्र में धुआं फैल गया है।
विज्ञापन

आग लगातार आगे की ओर बढ़ रही है, जिससे स्थिति गंभीर होती जा रही है। स्थानीय लोगों ने आग पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने वन विभाग और दमकल विभाग से तुरंत कार्रवाई करने का आग्रह किया है।

लोगों ने विभागों से जल्द से जल्द आग पर काबू पाने की मांग की है। जानकारी के अनुसार, इस भीषण आग से क्षेत्र की बहुमूल्य वन संपदा को भारी नुकसान पहुंचा है। आग के कारण पर्यावरण को भी क्षति पहुंचने की आशंका है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed