फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Kullu News ›   sohan lal makki roti kullu dussehra ambani amitabh

हिमाचल: कुल्लू दशहरा में सोहन लाल की मक्की की रोटी का स्वाद, अंबानी परिवार से अमिताभ बच्चन तक हैं मुरीद

Wed, 04 Nov 2026 03:54 PM IST
Ankesh Dogra संवाद न्यूज एजेंसी, कुल्लू।
संवाद न्यूज एजेंसी, कुल्लू। Published by: Ankesh Dogra Updated Wed, 04 Nov 2026 03:54 PM IST
सार

कुल्लू दशहरा उत्सव में सोहन लाल और राधा की मक्की की रोटी लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। बिलासपुर के इस दंपती ने वर्ष 1991 में मेले से शुरू किया कारोबार आज प्रदेश के कई बड़े उत्सवों तक पहुंचा दिया है। उनके हाथों के स्वाद का आनंद अंबानी परिवार के साथ अमिताभ बच्चन और रणधीर कपूर भी ले चुके हैं। पढ़ें पूरी खबर...

विज्ञापन
sohan lal makki roti kullu dussehra ambani amitabh
कुल्लू दशहरा में सोहन लाल की मक्की की रोटी का स्वाद - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव में इन दिनों सोहन लाल की रसोई में पक रही मक्की की रोटी लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। हिमाचल के पारंपरिक स्वाद को प्रदेश के मेलों तक पहुंचाने वाले बिलासपुर जिले के झंडूता क्षेत्र के नेरी निवासी सोहन लाल और उनकी पत्नी राधा पिछले 36 वर्षों से इस कारोबार को आगे बढ़ा रहे हैं। उनकी मक्की की रोटी और सरसों के साग का स्वाद लोगों को खूब पसंद आ रहा है। इस बार उन्होंने अपने मेन्यू में कोदरे की रोटी भी शामिल की है, जिसकी मांग लगातार बढ़ रही है।

विज्ञापन


Trending Videos

सोहन लाल ने बताया कि वर्ष 1991 में उन्होंने ट्रायल के तौर पर मेले में मक्की की रोटी का स्टॉल लगाया था। उनका यह प्रयोग सफल रहा और धीरे-धीरे इस पारंपरिक व्यंजन की मांग बढ़ती चली गई। एक समय ऐसा भी आया जब ग्राहकों की मांग पूरी करना मुश्किल हो गया था। आज प्रदेश के छोटे-बड़े मेलों में उनकी मक्की की रोटी की खूब मांग रहती है।
 
विज्ञापन
विज्ञापन

सोहन लाल और राधा न केवल अपने पारंपरिक कारोबार को आगे बढ़ा रहे हैं, बल्कि मेलों के दौरान युवाओं को रोजगार भी उपलब्ध करवा रहे हैं। उनके अनुसार, अलग-अलग मेलों में वे करीब दस युवाओं को काम देते हैं। मक्की की रोटी, सरसों का साग और देसी घी का स्वाद अब प्रदेश से बाहर भी पहचान बना चुका है।
विज्ञापन

मुंबई तक पहुंचा हिमाचली स्वाद, अंबानी परिवार ने भी चखा
सोहन लाल की मक्की की रोटी के प्रशंसक केवल हिमाचल तक सीमित नहीं हैं। दंपती के अनुसार, देश के प्रमुख उद्योगपति अनिल अंबानी के परिवार ने भी उनके हाथों से तैयार इस पारंपरिक व्यंजन का स्वाद चखा है। इसके अलावा फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन और रणधीर कपूर भी उनकी मक्की की रोटी के स्वाद का आनंद ले चुके हैं।

लवी मेले से मिला मुंबई का निमंत्रण
सोहन लाल और राधा ने बताया कि वर्ष 2012 में अनिल अंबानी का परिवार रामपुर बुशहर के लवी मेले में पहुंचा था। इस दौरान उन्होंने मेले में लगे सोहन लाल के स्टॉल पर मक्की की रोटी का स्वाद चखा। इसके बाद अनिल अंबानी ने अपनी सिल्वर जुबली के समारोह के लिए दंपती को मुंबई आमंत्रित किया।

मुंबई में आयोजित समारोह में सोहन लाल और राधा ने मक्की की रोटी, सरसों का साग और देसी घी परोसा। दंपती के मुताबिक, इस समारोह में अमिताभ बच्चन और रणधीर कपूर ने भी उनके हाथों के बने पारंपरिक हिमाचली व्यंजन का स्वाद लिया। यह उनके लिए एक यादगार अनुभव रहा।

महंगे प्लॉट मिलने से दंपती निराश
कुल्लू दशहरा उत्सव में इस बार सोहन लाल और राधा को एक बात का मलाल भी है। उनका कहना है कि इस बार उत्सव में स्टॉल लगाने के लिए उन्हें पहले के मुकाबले काफी महंगा प्लॉट मिला है। दंपती के अनुसार, वे पहले दशहरा कमेटी से सीधे प्लॉट लेते रहे हैं, लेकिन इस बार ठेकेदार के माध्यम से प्लॉट लेना पड़ा, जिसके चलते खर्च पिछले वर्ष की तुलना में काफी बढ़ गया है।
 

सोहन लाल और राधा का कहना है कि पारंपरिक व्यंजनों को बढ़ावा देने और वर्षों से मेलों में कारोबार कर रहे छोटे व्यापारियों के हितों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। उन्होंने दशहरा कमेटी से इस व्यवस्था पर विचार करने की मांग की है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed