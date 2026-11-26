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लापरवाही बरतने वालों की जवाबदेही तय करने के साथ उनके लाइसेंस भी रद्द किए जाएंगे। उपायुक्त डॉ. अमित कुमार शर्मा ने वीरवार को जिला पर्यटन नियामक समिति की बैठक में अधिकारियों को इस संबंध में कड़े निर्देश दिए।उन्होंने पैराग्लाइडिंग और रिवर राफ्टिंग स्थलों पर सिंगल काउंटर प्रणाली अनिवार्य रूप से लागू करने को कहा। सभी टेकऑफ और लैंडिंग स्थलों पर शौचालय, पेयजल और सुरक्षा संबंधी सूचना बोर्ड लगाने होंगे।उड़ान से पहले पर्यटकों से भरवाए जाने वाले सहमति पत्र में भी सुरक्षा दिशा-निर्देश शामिल करना अनिवार्य होगा। उपायुक्त ने सभी पैराग्लाइडिंग पायलटों का नशा परीक्षण करवाने के निर्देश दिए।वहीं, नदी तटों और पर्यटन स्थलों पर अवैध अतिक्रमण हटाने को कहा। राफ्टिंग संचालकों को प्रत्येक स्ट्रेच पर गतिविधियों का रिकॉर्ड रखने और प्रतिदिन का ब्योरा प्रस्तुत करना होगा।उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) और लाइसेंस शर्तों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। संवाद