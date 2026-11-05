फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Kullu News ›   lahaul apple price 1500 per box apple harvesting 90 percent complete

हिमाचल: लाहौल के सेब ने बाजार में मचाई धूम, 20 किलो की पेटी 1500 रुपये में बिकी; 90% तुड़ान पूरा

Thu, 05 Nov 2026 10:24 AM IST
Ankesh Dogra संवाद न्यूज एजेंसी, उदयपुर (लाहौल-स्पीति)।
संवाद न्यूज एजेंसी, उदयपुर (लाहौल-स्पीति)। Published by: Ankesh Dogra Updated Thu, 05 Nov 2026 10:24 AM IST
सार

लाहौल घाटी के बागवानों के लिए इस बार सेब सीजन अच्छा रहा है। बाजार में 20 किलो की पेटी के 1300 से 1500 रुपये तक दाम मिले हैं और करीब 90 फीसदी तुड़ान पूरा हो चुका है। घाटी में सेब उत्पादन का रकबा 1000 हेक्टेयर से अधिक पहुंच गया है।

विज्ञापन
lahaul apple price 1500 per box apple harvesting 90 percent complete
लाहौल के सेब ने कमाया नाम! - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

जनजातीय क्षेत्र लाहौल घाटी में सेब सीजन अब अंतिम चरण में पहुंच गया है। करीब 90 फीसदी तुड़ान पूरा हो चुका है और बागवान ग्रेडिंग व पैकिंग में जुटे हैं। इस बार शिमला और कुल्लू में सेब की पैदावार कम रहने के चलते लाहौल के बागवानों को बाजार में अच्छे दाम मिले हैं। पेटी के हिसाब से सेब बेचने वाले उत्पादकों को 20 किलो की पेटी के 1300 से 1500 रुपये तक मिले हैं।

विज्ञापन


बागवानों ने इन दामों को संतोषजनक बताया है। राहुल ठाकुर, महेंद्र और सुरेश कुमार के अनुसार लाहौल का सेब गुणवत्ता के लिहाज से बेहतर है। इसका छिलका मोटा और फल रसदार होने के कारण इसे लंबे समय तक स्टोर किया जा सकता है। घाटी में अब करीब 10 फीसदी सेब की तुड़ान बाकी है। बागवानी विभाग के अनुसार लाहौल घाटी में सेब की खेती तेजी से विस्तार कर रही है। शुरुआती वर्षों में करीब 450 हेक्टेयर क्षेत्र से 125 मीट्रिक टन उत्पादन होता था। अब हर साल लगभग 60 हजार पौधे लगाए जा रहे हैं, जिससे करीब 120 हेक्टेयर नए क्षेत्र में बागवानी का विस्तार हो रहा है।
विज्ञापन


वर्तमान में पट्टन घाटी सेब उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र बनकर उभरी है। जिले में सेब का कुल रकबा 1000 हेक्टेयर से अधिक हो चुका है, जबकि वार्षिक उत्पादन करीब 3000 से 4000 मीट्रिक टन तक पहुंच गया है। जलवायु परिवर्तन के चलते अब उन क्षेत्रों में भी सेब की खेती संभव हो रही है, जिन्हें पहले इसके लिए अनुकूल नहीं माना जाता था। उधर, एपीएमसी कुल्लू एवं लाहौल-स्पीति के सचिव दीक्षित जरियाल ने बताया कि घाटी में सेब सीजन अब अंतिम दौर में है और करीब 10 फीसदी तुड़ान ही शेष रह गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन


 

Trending Videos

बागवानों ने लाहौल एप्पल को अलग ब्रांड पहचान देने की उठाई मांग
उत्पादन बढ़ने के बावजूद लाहौल के सेब को देश की प्रमुख मंडियों में अलग पहचान नहीं मिल पाई है। बागवानों का कहना है कि उनके उत्पाद को कई जगह किन्नौर एप्पल के नाम से बेचा जा रहा है। उन्होंने सरकार और बागवानी विभाग से लाहौल एप्पल के नाम से अलग ब्रांड विकसित करने की मांग की है। बागवानों के अनुसार अलग पहचान मिलने से उत्पाद की बाजार में विशिष्ट पहचान बनेगी और उन्हें अपनी मेहनत का बेहतर मूल्य मिल सकेगा। इससे लाहौल घाटी को भी राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख सेब उत्पादक क्षेत्र के रूप में पहचान बनाने में मदद मिलेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed