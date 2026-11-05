Kullu News: लाहौल से पांगी तक उपभोक्ताओं को बांट दिया खराब आटा

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पुर्थी में कीड़े वाला आटा मिलने के बाद भी नहीं सुधरी व्यवस्थाकुल्लू की मिलों से आपूर्ति किए गए आटे की गुणवत्ता को लेकर पहले भी सवाल उठ चुके हैं। चंबा जिले के जनजातीय क्षेत्र पांगी की पुर्थी स्थित राशन गोदाम से उपभोक्ताओं को वितरित किए गए आटे में कीड़े पाए गए थे। मामला सामने आने के बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए आटे की 300 बोरियां सीज कर दी थीं। साथ ही पूरे मामले की जांच के आदेश भी जारी किए गए थे। इसके बावजूद अब लाहौल-स्पीति की तिंदी पंचायत में खराब आटा वितरित किए जाने का मामला सामने आया है।खराब आटे की शिकायत सामने आते ही विभाग की ओर से एक टीम गठित कर मुख्यालय केलांग से तिंदी गांव भेजी गई है। टीम उपभोक्ताओं को वितरित किए गए आटे की गुणवत्ता की जांच कर रही है। इसके साथ ही खराब आटे की आपूर्ति के मामले को लेकर संबंधित कॉरपोरेशन से भी बातचीत की जाएगी और आटे के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे जाएंगे। -अखिलेश सिंह ठाकुर, कार्यकारी जिला नियंत्रक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग लाहौल-स्पीतिमामला निगम के ध्यान में आया है। लाहौल में आटे की आपूर्ति करने वाली मिलों को नोटिस जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि यदि खराब आटे की सप्लाई हुई है तो उसे पूरी तरह रिप्लेस करवाकर उपभोक्ताओं तक अच्छी गुणवत्ता का आटा पहुंचाया जाएगा। इसके अलावा जिन बोरियों की सील खुली हुई होगी, उन्हें भी वापस किया जाएगा। निगम की ओर से गुणवत्ता से संबंधित शिकायतों को गंभीरता से लिया जा रहा है, जिससे उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो। -संजीव वर्मा, क्षेत्रीय प्रबंधक, राज्य नागरिक आपूर्ति निगम