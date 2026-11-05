Kullu News: एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने संवारा कॉलेज परिसर

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अभियान का मुख्य उद्देश्य केवल कॉलेज परिसर को स्वच्छ रखना नहीं था। इसका लक्ष्य विद्यार्थियों में स्वच्छता के प्रति जिम्मेदारी और जागरूकता विकसित करना भी था। कार्यकर्ताओं ने विद्यार्थियों से अपने आसपास साफ-सफाई बनाए रखने की अपील की। उनसे कूड़ा-कचरा इधर-उधर न फेंकने का आग्रह किया गया।एनएसयूआई कैंपस अध्यक्ष पृथ्वी ठाकुर, अर्पिता नेगी और सूजन ने कहा कि स्वच्छता को दिनचर्या का हिस्सा बनाना चाहिए। हर विद्यार्थी अपनी जिम्मेदारी समझे तो कॉलेज परिसर को स्वच्छ एवं सुंदर बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कोई भी स्वयं गंदगी न फैलाए। साथ ही, दूसरों को भी गंदगी फैलाने से रोका जाए। यह एक सामूहिक जिम्मेदारी है।