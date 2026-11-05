Kullu News: वैकल्पिक मार्ग पर उड़ रही धूल, फसलों को नुकसान

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यह वैकल्पिक मार्ग क्षेत्र के किसानों और बागवानों के लिए समस्या बन गया है। खडोहा, शौहर नाला और बाटीसारी जैसे क्षेत्रों में फसलों को सड़क से उड़ने वाली धूल से नुकसान हो रहा है। किसानों और बागवानों ने प्रशासन और विभाग से वैकल्पिक मार्ग पर पानी का छिड़काव करने की मांग की है। एनएचपीसी परियोजना प्रबंधन सोती के पास पहाड़ी से भूस्खलन के खतरे को टालने के लिए लटकती चट्टानों और मलबे को हटा रहा है। वाहनों की आवाजाही जारी रखने के लिए वैकल्पिक मार्ग का उपयोग किया जा रहा है।लोगों की शिकायत और प्रशासन का आश्वासनवार्ड पंच निर्मला देवी, खेवा राम, लीलाधर, प्रेम देव शर्मा और चमन ने बताया कि रैला, शांघड़, शैंशर सहित अन्य पंचायतों के लोग इस मार्ग से आवागमन करते हैं। वाहनों के अधिक आवागमन से धूल उड़ती है, जिससे उन्हें परेशानी हो रही है। उपमंडलाधिकारी बंजार पंकज शर्मा ने लोगों की इस समस्या का संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य कर रहे ठेकेदार को सड़क पर पानी का छिड़काव करने के निर्देश दिए जाएंगे। इससे क्षेत्र के लोगों को धूल से होने वाली परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।0 / 25,000